На месте аварии работают сотрудники ГАИ

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Пластовском районе Челябинской области, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"На 55-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск на территории Пластовского района произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП, по предварительной информации, два человека получили травмы", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.