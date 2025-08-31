Следователи и криминалисты работают на месте происшествия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в квартире дома на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном СК.

"В квартире жилого дома, расположенного на Челябинской улице, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений", - сообщили в ведомстве.

Главное следственное управление СК России по Москве организовало доследственную проверку. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.