Инцидент произошел, когда настоятель отпевал военнослужащего

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мобилизовали священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Главацкого, проводившего отпевание погибшего военнослужащего. Об этом сообщил в своем Telegram-канале священник УПЦ Иоанн Полищук, которого ранее тоже мобилизовали.

По его словам, инцидент произошел в селе Пирятине Ровенской области. Неделю назад клирика УПЦ Богдана Матвеева задержали в последний день крестного хода из Каменца-Подольского в Почаев.

На Украине священнослужители не освобождаются от всеобщей мобилизации, если подпадают под нее по возрасту и состоянию здоровья. Однако в конце 2024 года украинский кабмин разрешил бронировать священников "критически важных религиозных организаций", а в начале июня Госслужба по этнополитике и свободе совести утвердила список из более чем 7,7 тыс. таких организаций. Местные СМИ сразу обратили внимание, что в нем, за несколькими исключениями, нет общин и приходов канонической УПЦ, в то время как широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской греко-католической церкви и даже религиозные организации с сомнительной репутацией. Как поясняли в госслужбе, решение о включении религиозных организаций в перечень критически важных принималось на основе "специальных критериев".