Женщина увлекалась прыжками с высоких объектов на эластичном тросе, рассказали в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Женщина сорвалась с трубы недостроенной котельной в Павловске и погибла. Следственным отделом по Пушкинскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по факту инцидента, сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным ГСУ СК России, 30 августа женщина прибыла к недостроенной котельной с трубой в Павловске для прыжков. Также отмечается, что она увлекалась прыжками с высоких объектов на эластичном тросе. Женщина поднялась на трубу, чтобы сфотографироваться. После чего поскользнулась и упала с высоты.

"Полученные травмы оказались смертельными", - говорится в сообщении ведомства.

Следователи установливают обстоятельства инцидента.