О масштабах произошедшего не сообщается

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Челябинская природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщений об обнаружении следов нефтепродуктов на участке реки Миасс в Челябинске. О масштабах произошедшего не сообщается, рассказали в ведомстве.

Ранее в ряде местных СМИ появилась информация об обнаружении следов нефтепродуктов на реке Миасс в Челябинске.

"Челябинская природоохранная прокуратура организовала выездную проверку по публикации СМИ об обнаружении следов нефтепродуктов в реке Миасс. В настоящее время на месте установлены боновые ограждения", - говорится в сообщении.

Сведений о масштабах произошедшего прокуратура не сообщает. По итогам проверки и при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

В середине августа было замечено загрязнение участка реки Миасс в Челябинске нефтепродуктами на площади порядка 12 тыс. кв. м. По постановлению Челябинской природоохранной прокуратуры УМВД России по Челябинску было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение рек) по факту произошедшего. По информации пресс-службы Министерства экологии Челябинской области, специалисты выяснили, что на территории одного из гаражно-строительных кооперативов была сделана незаконная врезка в ливневую канализацию, попадающую в русло реки Игуменка. Именно через этот водоем нефтепродукты и попали в реку Миасс.