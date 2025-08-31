Мэр города Максим Пухов назвал удары "циничным актом, направленным на запугивание граждан"

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины совершили две попытки атаковать гражданскую инфраструктуру в городе - спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

"Сегодня, накануне 1 сентября и Дня знаний, город Энергодар вновь столкнулся с попытками атак на объекты жилого фонда. По предварительным данным, противник совершил два удара, целью которых стали жилые кварталы города. Важно подчеркнуть, что в результате данного провокационного обстрела пострадавших среди гражданского населения нет. Оперативные службы сработали своевременно, возгораний и разрушений не произошло", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пухова, ситуация в Энергодаре находится под контролем властей.

"Попытки удара по мирному городу накануне праздника, символизирующего начало нового учебного года и мирную жизнь, являются циничным актом, направленным на запугивание граждан", - подчеркнул мэр.