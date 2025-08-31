В Обнинске произошло возгорание мусора между ангарами в промзоне

КАЛУГА, 31 августа. /ТАСС/. Пожарные в ходе тушения горящего мусора в Обнинске Калужской области предотвратили переход огня на шесть резервуаров с мазутом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, в 16:36 мск 31 августа поступило сообщение о возгорании мусора между ангарами на территории промзоны в Обнинске. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения на место наблюдалось горение мусора на площади 50 кв. м, с переходом на два ангара - 2 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м. Была угроза перехода на шесть резервуаров с мазутом объемом 1 тыс. куб. м каждый, принадлежащих ООО "Теплоснабжение" в 30 м. Отстояли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.