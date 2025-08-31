Местный житель трижды выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух мужчин

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стрельба произошла во Львове на западе Украины, где 30 августа застрелили экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Как передает агентство ТСН, на месте инцидента много машин полиции и скорой помощи.

Позже полиция подтвердила факт стрельбы во Львове. По данным, опубликованным на странице полиции Львовской области в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), вечером 31 августа местный житель совершил три выстрела из пневматического пистолета в сторону двух мужчин, с которыми у него возник конфликт. В результате никто не пострадал.

Уточняется, что стрелявшего еще до приезда полиции задержали прохожие. Ведется проверка по факту инцидента.

В новость внесены изменения (21:57 мск) - добавлена информация о подтверждении полицией факта стрельбы.