Ребенок умер в родильном отделении в Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в родильном отделении в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

"В ходе мониторинга публикаций СМИ выявлена информация о гибели новорожденного в родильном отделении в Хасавюрте. Следователями хасавюртовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Республике Дагестан по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.