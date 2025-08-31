Мирную жительницу госпитализировали с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией

БЕЛГОРОД, 31 августа. /ТАСС/. Женщина получила ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. Ранена мирная жительница. Женщину с минно-взрывной травмой, слепыми осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, а также контузией попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ", - проинформировал глава региона.

По его словам, после оказания необходимой помощи пострадавшая будет переведена в городскую больницу №2 Белгорода. "Информация о последствиях уточняется", - добавил губернатор.