Возраст политиков составлял 59 лет и старше

БЕРЛИН, 31 августа. /ТАСС/. Четыре кандидата от "Альтернативы для Германии" (АдГ) в короткий срок умерли незадолго до выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 14 сентября.

"Умерли четыре кандидата от АдГ", - написала в X лидер партии Алис Вайдель.

По данным телерадиокомпании WDR, кандидатов от АдГ перед выборами внезапно лишились города Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге (Бломберг), Штефан Берендес (Бад-Липпшпринге), Вольфганг Клингер (Шверте) и Вольфганг Зайц (Райнберг). Возраст умерших составлял 59 лет и старше. О причинах смерти не сообщается.

Теперь властям четырех городов необходимо изготовить новые бюллетени и направить их избирателям, голосующим по почте, чтобы они успели вовремя отправить их обратно к выборам. Прежние бюллетени уже считаются недействительными.