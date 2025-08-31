Экс-адвокат Трампа попал в ДТП

Руди Джулиани госпитализировали

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /ТАСС/. Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани доставлен в больницу после того, как попал в ДТП в штате Нью-Гэмпшир, сообщил глава его охраны Майкл Рагуса.

"Вечером 30 августа 2025 года мэр Джулиани стал участником дорожно-транспортного происшествия в Нью-Гэмпшире, - указывается в заявлении, опубликованном на странице Рагусы в X. - Машина Джулиани получила удар сзади на шоссе на большой скорости. Он был доставлен в ближайший травмпункт, где у него диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также повреждения левой руки и нижней части ноги".

Как указал представитель, несмотря на полученные травмы 81-летний Джулиани "находится в хорошем настроении и идет на поправку".