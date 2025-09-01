Как следует из материалов уголовного дела, от опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Люди из-за едкого дыма не смогли выйти из зала "Крокус сити холла" после атаки террористов и поджога. Об этом рассказал один из участников судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

"В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: "Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание". То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо", - сказал собеседник агентства.

По его словам, военный суд продолжит опрос потерпевших 1 сентября, а в случае их отсутствия - огласит показания тех свидетелей обвинения, которые выразили желание на предварительных слушаниях не принимать участие в судебном процессе над террористами.

Почти половина посетителей погибла в результате пожара в "Крокус сити холле". Как следует из материалов уголовного дела, от опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149, у них не было огнестрельных или каких-либо других ранений. Причина смерти - термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить.

В материалах также говорится, что опасности подвергались почти 2 тыс. посетителей концертного зала. "В результате террористического акта опасности гибели были подвергнуты не менее 1 971 посетителя здания "Крокус сити холла", не получившие телесных повреждений", - сказано в документах. Из этих людей почти 1,7 тыс. впоследствии не обращались за медицинской помощью.