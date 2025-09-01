К тушению привлечен 371 человек, сообщили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики

ЯКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники лесной охраны продолжают тушение 22 лесных пожаров на 15 тыс. га. Об этом сообщили в Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

"Действует 22 лесных пожара на площади 15 009,5 га на территориях Верхоянского, Вилюйского, Верхнеколымского, Кобяйского, Жиганского, Мирнинского, Оленекского, Усть-Алданского, Среднеколымского и Томпонского районов. Из них локализовано два пожара на площади 55,5 га на территориях Вилюйского и Верхнеколымского районов. К тушению привлечен 371 человек", - сообщили в министерстве.

Задействована авиация - в авиапатрулировании 15 бортов, в тушении - 4.

За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано три лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, порядка 1,6 тыс. га. Всего с начала пожароопасного сезона в республике потушено 353 лесных пожара на 164 068 га.

Территориальные особые противопожарные режимы действуют в Олекминском, Чурапчинском, Эвено-Бытантайском районах, городском округе Жатай и в городе Якутске. Режим ЧС в лесах введен на территории Усть-Алданского района.