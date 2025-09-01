Мужчина получил 1,5 года колонии

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к 1,5 года колонии строгого режима преподавателя математики одной из элитных частных школ в столице, признав его виновным в вымогательстве у девушек денег за нераспространение в соцсетях их непристойной переписки или фотографий интимного содержания. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах, педагог знакомился со своими жертвами на сайте знакомств и выманивал у них подобные снимки.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев, с отбыванием срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре.

Как установил суд, преподаватель математики в начале декабря прошлого года создал в интернете аккаунт фейковых страниц на сайте знакомств "Мамба" и мессенджере "Телеграм", после чего познакомился в переписке со своей будущей жертвой и выманил у нее "фотографии интимного содержания с изображением обнаженной груди". Затем учитель стал угрожать девушке отправить их переписку с интимными снимками ее друзьям, в результате за нераспространение этих фото в социальной сети "ВКонтакте" ему удалось получить на свой банковский счет перевод в размере около 10 тыс. рублей.

В качестве отягчающих обстоятельств суд в этот раз учел рецидив у осужденного, так как по аналогичным обстоятельствам злоумышленник несколько лет назад получил год колонии общего режима и был также взят под стражу в зале суда. Тогда суд рассмотрел дело в особом порядке в связи с полным признанием вины мужчиной, раскаянием в содеянном и заглаживанием вины перед двумя потерпевшими девушками, у которых он попросил прощения. Осужденный освободился из мест лишения свободы в конце 2023 года, вступил в гражданский брак с женщиной, у которой на иждивении были два несовершеннолетних ребенка, но эти смягчающие обстоятельства не спасли его от назначения реального срока отбывания наказания за повторное преступление.

Подробности первого дела

Тогда злоумышленник также создал аккаунты фейковых страниц в социальных сетях "Тиндер", "ВКонтакте" и "Инстаграм" (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), где под вымышленными именами знакомился со своими будущими жертвами, а в ходе переписки с ними получал от них фотографии интимного содержания. После этого он требовал за их нераспространение в "ВКонтакте" 9 тыс. рублей, отправляя в качестве угроз их интимные фото некоторым друзьям потерпевших.

В другом эпизоде установленного судом преступления по первому приговору математик-вымогатель в ходе переписки с девушкой получил от нее согласие "быть его содержанкой", а за нераспространение позорящей ее информации он также потребовал 9 тысяч рублей, отправив их переписку одному из ее друзей. Согласно первому приговору, потерпевшие дважды перевели мужчине требуемую сумму.

В этот раз, после вступившего в силу приговора 2025 года преподаватель отозвал свою апелляционную жалобу, решение признано законным, и осужденный уже отправился отбывать наказание в колонию строгого режима.

Об осужденном

Как указано в резюме осужденного, которое еще можно найти в открытом доступе в интернете, мужчина окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности "инженер связи", а после переквалификации получил специальность "учитель математики", закончив для этого физико-математическую школу, так как ему "хотелось нести математику в массы". С его слов, он занимался преподавательской деятельностью в старших классах, готовил учеников к основному и единому госэкзамену (ОГЭ и ЕГЭ), а выпускников учебного заведения, вошедшего в 2025 году в рейтинг журнала Forbes "Лучшие частные школы Москвы и Московской области", - к профильному экзамену по математике. Говоря о себе, преподаватель-рецидивист жалуется на отсутствие свободного времени из-за работы, но если ему и "удается его выкроить", то он любит "побыть с семьей, съездить за город или путешествовать".