Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пострадавших нет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты в городе Лабытнанги ликвидировали пожар на площади 561 кв. м, произошедший в многоквартирном доме. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 04:02 (02:02 мск - прим. ТАСС) пожар полностью ликвидирован. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет. Огнем повреждено чердачное помещение и две квартиры на общей площади 561 квадратный метр", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, из дома эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. Всего в здании расположено 16 квартир.

"На месте органами местного самоуправления организован пункт обогрева для жильцов дома, задействован пункт временного размещения на базе гостиницы "Семь лиственниц", - проинформировали в ведомстве.

Причины возникновения возгорания устанавливаются, проводится проверка.