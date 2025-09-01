Сейсмособытие произошло в 120 км восточнее Северо-Курильска

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали ощущаемое землетрясение в районе Курильских островов. Об этом сообщили в филиале федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" Российской академии наук (ФИЦ ЕГС РАН).

Сейсмособытие зафиксировано в 12:59 по местному времени (04:59 мск) на глубине 59 км в 120 км восточнее от города Северо-Курильска на острове Парамушир Сахалинской области. Магнитуда составила 4,5. Землетрясение могли ощутить в городе силой до трех баллов.