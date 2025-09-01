Мужчины организовали в квартире изготовление синтетического наркотического средства, завезли туда оборудование и прекурсоры

ПЕТРОПАВЛОВС-КАМЧАТСКИЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Двое жителей Камчатки - отец и сын - задержаны за создание нарколаборатории в Петропавловске-Камчатском. Возбуждено три уголовных дела, сообщает УМВД России по региону.

Полицейские установили, что с начала 2025 года мужчины решили изготавливать наркотические средства с целью дальнейшего незаконного сбыта на территории Камчатского края. Мужчины организовали в квартире, расположенной в Петропавловске-Камчатском, изготовление синтетического наркотического средства, завезли туда оборудование и прекурсоры. Точно не установлено, какое количество вещества было изготовлено ранее, так как часть наркотического средства злоумышленники успели незаконно сбыть бесконтактным способом. При задержании у них было изъято свыше 150 граммов наркотических средств, что составляет крупный размер.

"Возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных пунктом "г" частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 30, пунктом "а", "г" части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет", - говорится в сообщении.