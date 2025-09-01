Как сообщили в региональном Минздраве, число жертв выросло до двух

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Еще один пострадавший в ДТП в городе Бердске Новосибирской области умер в больнице, число жертв аварии выросло до двух. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

Авария произошла в воскресенье. Женщина 1970 года рождения, управляя автомобилем Toyota, двигалась по дороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Искитима в направлении Новосибирска, когда выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Honda под управлением мужчины 1983 года рождения. Водителей и пятерых пассажиров экстренно госпитализировали. В тот же день стало известно, что умерла пассажирка Honda 1982 года рождения.

"Еще один пострадавший скончался, остальные находятся в стабильном состоянии", - сказала ТАСС в новосибирском Минздраве.