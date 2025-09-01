Площадь пожара составила 450 кв. м

ТЮМЕНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире в пятиэтажном жилом доме в поселке Демьянка Тюменской области, один человек погиб. Повреждена квартира и кровля на общей площади 450 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Сегодня в пятом часу утра поступило сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в поселке Демьянка на улице Железнодорожная, 9, в Уватском муниципальном районе. <...> Огнем повреждена квартира и кровля дома на общей площади 450 квадратных метров. В результате происшествия один человек погиб.", - говорится в сообщении.

С горящей квартиры огонь перешел на кровлю дома, в настоящее время открытое горение ликвидировано, сообщили в пресс-службе.