Пострадавших и разрушений нет, сообщили в администрации округа

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в ночь на 1 сентября атаковали беспилотниками несколько объектов в Каменско-Днепровском муниципальном округе, среди которых здание МВД, администрации округа, кафе. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

"Ночью ВСУ провели массированную атаку дронами на наш округ. БПЛА атаковали здание МВД и администрации в Каменке-Днепровской. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. В селе Водяное беспилотник атаковал кафе, оно загорелось. Пожар был ликвидирован силами МЧС", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, как ранее сообщил ТАСС со ссылкой на Минздрав Запорожской области, в ходе одной из атак был уничтожен автомобиль скорой помощи.