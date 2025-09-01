Сотрудниками полиции было изъято более 72 кг синтетических наркотических веществ

ЧИТА, 1 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Забайкальском крае задержали работника интернет-магазина наркотиков, перевозившего запрещенные вещества. Изъято более 72 кг синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Более 72 килограммов синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю у водителя грузовика. Выяснилось, что это далеко не все запрещенные вещества, к которым он имеет отношение", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк уточнила, что полицейские на федеральной трассе недалеко от Читы заметили подозрительного водителя грузового автомобиля. Он несколько раз останавливался и уходил в лесополосу, а затем возвращался и продолжал движение. Приблизившись к автомобилю, оперативники увидели, что во время одной из остановок мужчина заходит в кузов машины и кладет обмотанный изолентой сверток в пустую банку из-под краски. Его задержали.

При досмотре грузовика подозрительное содержимое было обнаружено еще в 14 аналогичных банках. Экспертиза показала, что мужчина перевозил производное наркотического средства эфедрон. Далее было установлено, что задержанный работал в интернет-магазине запрещенных веществ и доставлял наркотики в различные регионы России. После получения задания от куратора перевезти товар в регионы Сибири и Дальнего Востока он приобрел грузовой автомобиль, изготовил поддельные сопроводительные документы на перевозку лакокрасочной продукции и купил бочки, в которые спрятал синтетические наркотики.

По пути из Ленинградской области он оставил несколько тайников-закладок в Иркутской области и Республике Бурятия. Из них полицейские изъяли еще более 16 кг наркотиков. Кромке того, в компьютере водителя были обнаружены координаты, по которым неизвестными под контролем подозреваемого были оборудованы тайники в Красноярске, Хабаровске и Приморье. В этих регионах также изъяты запрещенные вещества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.