Над Волоконовским районом системой ПВО сбили беспилотник самолетного типа

БЕЛГОРОД, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 111 беспилотников за минувшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Журавлевка и Петровка совершены атаки трех беспилотников, два из которых сбиты. В поселке Октябрьский повреждены три автомобиля и коммерческий объект", - написал губернатор.

В Борисовском районе произведены атаки 15 беспилотников, в селе Новоалександровка в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Валуйский округ был атакован с помощью 26 беспилотников.

Над Волоконовским районом системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа, над Корочанским районом подавлены 11 беспилотников, по населенным пунктам Грайворонского округа нанесены удары 12 БПЛА. Краснояружский район атакован с применением 50 боеприпасов и 23 БПЛА. "В поселке Дубино от удара дрона по работающей в поле спецтехнике пострадал водитель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно", - проинформировал глава региона.

Ракитянский район атакован 2 беспилотниками, по Шебекинскому округу выпущено 18 снарядов и 18 БПЛА. "В селе Муром в результате обстрела ранена женщина. Пострадавшая продолжает лечение в больнице. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести", - добавил губернатор.