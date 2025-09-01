Против подозреваемого завели уголовное дело

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Тамбовской области, сотрудничавшего с украинской спецслужбой через Telegram. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой", - сообщили в ЦОС. По заданию куратора он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов.

Следственным отделом УФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств и выявление возможных иных эпизодов противоправной деятельности задержанного, продолжаются.

ФСБ России вновь обратила внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов.