Водителя, врезавшегося в ограду генконсульства России в Сиднее, задержали

Никто из сотрудников не пострадал

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Водитель, протаранивший ограду генерального консульства России в Сиднее, обезврежен и задержан. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал.

"Благодаря слаженным действиям австралийских компетентных органов нарушителя удалось оперативно обезвредить. Он арестован и дает показания на предмет мотивов своих действий. Никто из сотрудников генерального консульства не пострадал", - говорится в сообщении генконсульства РФ в Telegram-канале.

Работа российской дипмиссии продолжается в штатном режиме.