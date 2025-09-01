Мужчина спонсировал запрещенную группировку с 2019 года

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Второй окружной военный суд приговорил жителя Красноярского края Андрея Дюкина к 10 годам лишения свободы за финансирование запрещенной в РФ группировки "Артподготовка" (признана экстремистской и террористической организацией). Об этом говорится в сообщении суда.

"Суд по совокупности преступлений назначил Дюкину наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По информации суда, Дюкин с 2016 года просматривал в интернете материалы, размещенные лидером группировки. С 2019 года он стал финансировать группировку. При этом он знал, что ее деятельность запрещена в России и она отнесена к числу экстремистских и террористических организаций.