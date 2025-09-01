Подозреваемый также причинил телесные повреждения себе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина с ножом напал на бывшую жену и ее нынешнего мужа в квартире на улице Нижняя Масловка в Москве. Женщина скончалась на месте, пострадавший мужчина госпитализирован, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"По данным следствия, 1 сентября фигурант, находясь в квартире жилого дома на улице Нижняя Масловка в Москве, вступил в конфликт с бывшей женой и ее мужем, в ходе которого нанес множественные ножевые ранения женщине. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. После этого фигурант нанес ножевые ранения супругу погибшей. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение столицы. Ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемый также причинил телесные повреждения себе. В настоящее время он задержан на месте происшествия. Ему оказывается медицинская помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство). Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.