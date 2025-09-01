В Башкирии мальчик упал с каната во время репетиции

Ребенок находится в тяжелом состоянии

УФА, 1 сентября. /ТАСС/. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 12-летний мальчик после падения с каната во время репетиции циркового номера в Нефтекамске. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"12-летний мальчик упал с каната во время репетиции номера. Его семья занимается цирковыми выступлениями. Сейчас он находится в тяжелом состоянии на ИВЛ", - говорится в сообщении.

Для оказания специализированной медицинской помощи в городскую больницу Нефтекамска выехал врач-реаниматолог республиканской детской клинической больницы. Пациента также поставили на учет санитарной авиации для возможной транспортировки в случае необходимости.