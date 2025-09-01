Число погибших в стране из-за муссонных ливней, вызванных ими наводнений и оползней составило с июня более 850 человек

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Власти и армия Пакистана эвакуировали по меньшей мере 766 тыс. жителей в пострадавших от наводнения районах провинций Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, а также северных регионов Азад Джамму и Кашмир и Гилгит-Балтистан. Об этом сообщает агентство Reuters.

В затронутых стихийным бедствием регионах организованы 351 медицинский лагерь и 511 пунктов для временного размещения эвакуированных жителей, где десятки тысяч человек получили необходимую помощь.

Число жертв стихийного бедствия в Пенджабе за последние сутки увеличилось до 33. Общее количество погибших в Пакистане в результате муссонных ливней, вызванных ими наводнений и оползней составило с июня более 850. Число пострадавших от стихии по всей стране превысило 2 млн.

Исламабад утверждает, что масштабы наводнения в стране увеличились из-за сброса соседней Индией воды из переполненных из-за ливней водохранилищ в верховьях реки Сатледж и ее притока Ченаб, протекающих по территории пакистанского Пенджаба. Нью-Дели заявляет, что эти меры были вынужденными, и индийские власти неоднократно заранее предупреждали о них Пакистан по дипломатическим каналам.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, муссонные ливни продлятся в стране еще более недели, в ближайшие двое суток они могут вызвать увеличение площади наводнений в провинциях Пенджаб и Синд.