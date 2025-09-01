Мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Житель Тамбовской области, задержанный за сотрудничество с украинской спецслужбой, состоял в оппозиционных и проукраинских чатах, где его в 2024 году завербовали агенты Киева. Об этом он сообщил в ходе дачи показаний, видео которой распространила ФСБ.

"Я начал общаться активно с людьми, которые разделяют мою точку зрения. Такие люди оказались в чатах оппозиционных, в чатах в том числе проукраинской направленности, чаще всего в мессенджере Telegram. Так, в октябре 2024 года мне написал пользователь со скрытыми никнеймами, мне ответили, что интересно общаться, представились Александром, сказали, что живут на Украине. В ходе общения мне предложили заработок, связанный с выполнением задания от него", - сказал задержанный.

Затем куратор поставил задачу - забрать из схрона некоторые вещи. "Меня заверили, что это будет техника, электроника, что-то подобное, но никаким образом не запрещенные вещи", - добавил мужчина.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании 38-летнего жителя Тамбовской области, сотрудничавшего с украинской спецслужбой через Telegram. Установлено, что он добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой. По данным ФСБ, мужчина по заданию куратора извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов.

Следственным отделом УФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.