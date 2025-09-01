На границе Киргизии и Узбекистана застрелили двух киргизов

Это произошло во время попытки их задержания пограничным нарядом Узбекистана

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Двое граждан Киргизии были убиты во время попытки их задержания пограничным нарядом Узбекистана на границе двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"25 августа в правоохранительные органы поступило заявление о пропаже двух граждан Киргизии - жителей села Айгыр-Жал Чаткальского района. 28 августа в рамках рабочей встречи пограничные представители узбекской стороны сообщили, что 15 августа на территории Узбекистана, в районе стыка границ Киргизии, Узбекистана и Казахстана, узбекским пограничным нарядом были обнаружены двое неизвестных граждан. По информации узбекской стороны, при попытке их задержания, ввиду неподчинения требованиям, пограничники применили оружие. В результате оба гражданина получили огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 31 августа родственники пропавших граждан Киргизии выехали в Узбекистан для опознания погибших, их тела передали киргизской стороне для проведения экспертизы. Узбекская сторона выразила готовность передать Киргизии обнаруженное имущество погибших граждан - трех лошадей и палатку.

Согласно информации ведомства, обстоятельства произошедшего станут предметом расследования и разбирательства между Бишкеком и Ташкентом, результаты которого сообщат общественности.