УФА, 1 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования 12-летнего артиста цирка, который упал с каната с высоты около 11 м во время репетиции в Нефтекамске. Об этом сообщает в пресс-служба следственного управления СК России по Башкирии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, инцидент произошел 30 августа. Во время репетиции 12-летний артист цирка сорвался с каната на высоте около 11 м и упал на землю. В результате падения мальчик получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. "В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасности при проведении репетиции и правомерность допуска несовершеннолетнего к исполнению данного циркового номера", - отметили введомстве.

Ранее министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщал, что мальчик находится в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Его поставили на учет санитарной авиации для возможной транспортировки в республиканскую детскую клиническую больницу в случае необходимости.