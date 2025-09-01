Зафиксировано 124 пожара

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Более 180 га сухостоя выгорело в Луганской Народной Республике за выходные, всего зафиксировано 124 пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по ЛНР.

"В ЛНР сохраняется аномальная жара, несмотря на календарное завершение лета. На минувших выходных, 30-31 августа спасатели МЧС России ликвидировали 124 пожара - 112 из них ландшафтные. Горение сухой травы, лесополос, камыша, кустарника, мусора отмечено в 23 городских и муниципальных округах. Выгорела территория общей площадью более 180 гектаров", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество - 70 пожаров - зафиксировано в Антрацитовском, Перевальском и Краснодонском муниципальных округах.

Спасатели напоминают, что именно люди становятся виновниками примерно 90% природных пожаров. Большой проблемой является выжигание сухой растительности в сельхозугодьях самими земледельцами, а также сжигание сухостоя и мусора частными домовладельцами. Именно от травяных палов начинается большинство ландшафтных пожаров.

По данным синоптиков, в ЛНР в ближайшие сутки ожидается сухая и жаркая погода. Прогнозируется до +35 градусов. Сейчас в Луганске +31.