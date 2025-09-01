Полиция оцепила место предполагаемого преступления, начато расследование

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс предъявила обвинения мужчине, который протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее. Во время его задержания пострадали двое полицейских, говорится в пресс-релизе полиции штата.

"Двое сотрудников в возрасте 22 и 25 лет получили небольшие травмы, и им была оказана помощь на месте сотрудниками скорой помощи Нового Южного Уэльса. Сообщений о других пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Полиция оцепила место предполагаемого преступления, начато расследование, автомобиль изъят для проведения судебной экспертизы. 39-летнему подозреваемому предъявлены обвинения.