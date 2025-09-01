На мужчину составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчину, который жонглировал живым ежом на школьной линейке, задержали полицейские в новосибирском Академгородке. В отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, сообщили в региональном ГУ МВД России.

1 сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из гимназий Советского района мужчина 1991 года рождения в плаще, находившийся на территории образовательного учреждения, жонглировал живым ежом и пытался играть с окружающими. На замечания он не реагировал и даже применил силу в отношении полицейского.

"Гражданин был задержан прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина доставлен в отдел полиции №10 "Советский" УМВД России по городу Новосибирску", - говорится в сообщении.