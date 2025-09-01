Никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России эвакуировали троих пассажиров с затонувшего у берегов Владивостока маломерного судна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Спасатели МЧС России эвакуировали людей с тонувшего судна во Владивостоке. В районе причала Поспелово пролива Босфор Восточный в результате повреждения на палубу прогулочного катера начала поступать забортная вода. На борту находилось три пассажира. Уже через 8 минут на месте терпевшего бедствие катера были спасатели МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту находились двое взрослых граждан и один ребенок. Все они в удовлетворительном состоянии.