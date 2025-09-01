Полиция обвиняет 39-летнего задержанного в шести правонарушениях

СИДНЕЙ, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который в понедельник протаранил ворота генерального консульства РФ в Сиднее, имел при себе нож. Это следует из обвинений, предъявленных подозреваемому полицией австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Полиция обвиняет 39-летнего задержанного в шести правонарушениях. Помимо незаконного проникновения на охраняемую территорию его обвиняют в "использовании оружия с целью воспрепятствовать полицейскому расследованию", а также во "владении холодным оружием в публичном месте". В сообщении пресс-службы полиции не уточняется, использовал ли подозреваемый нож или это оружие просто было при нем.

Также он обвиняется в нанесении имущественного ущерба, сопротивлении сотруднику полиции при исполнении им обязанностей, "владении или попытке владения веществами ограниченного пользования, отпускаемыми по рецепту".

Кроме того, полиция уточнила, что утром в понедельник они получили вызов, согласно которому, неизвестный на автомобиле заблокировал въезд к российской дипмиссии. Уже на месте они получили информацию, что мужчина перелез забор и пробрался на территорию генконсульства, но потом вернулся к автомобилю.

"Полицейские попытались поговорить с 39-летним мужчиной, сидевшим во внедорожнике, он, предположительно, нажал на газ, протаранив ворота и нанеся тем самым значительный материальный ущерб. Сотрудники полиции вытащили мужчину из автомобиля, после чего он был задержан и доставлен в полицейский участок", - добавили в полиции.

Ранее генконсульство РФ сообщило, что в результате инцидента никто из сотрудников дипмиссии не пострадал, она работает в штатном режиме. В полиции при этом сообщили, что двое полицейских получили небольшие травмы во время задержания подозреваемого. Ожидается, что он предстанет перед судом во вторник.