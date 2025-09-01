Минералы были изъяты как вещественные доказательства в рамках уголовного дела

КАЛИНИНГРАД, 1 сентября./ТАСС/. Судебные приставы Балтийска (Калининградской области) передали Росимуществу конфискованный у преступников янтарь стоимостью 32 млн рублей согласно решению суда. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области.

"В отделение судебных приставов Балтийского городского округа УФССП России по Калининградской области поступил исполнительный документ. Требовалось обратить в собственность государства 205 кг заготовок из янтаря стоимостью 32 млн рублей, находящихся на хранении в банке", - сообщили в ведомстве.

Ранее минералы были изъяты как вещественные доказательства в рамках уголовного дела, было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого передали конфискованный янтарь в территориальное управление Росимущества для обращения в собственность государства. В ведомстве отметили, что решение суда исполнено.

В Калининградской области сконцентрировано до 90% мировых запасов солнечного камня. За нелегальную добычу янтаря предусмотрено как административное наказание, так и уголовная ответственность.