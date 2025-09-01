Дмитрий Романов призвал граждан не верить слухам и домыслам

САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении главы Марксовского района Саратовской области Дмитрия Романова связано с злоупотреблением полномочий при ремонте канализационных сетей. В обращении в своем Telegram-канале он призвал граждан не верить слухам и домыслам.

Ранее в силовых структурах ТАСС сообщили, что главе района предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями. Официальных комментариев ранее не было.

"Обращаюсь к вам в связи с возбуждением в отношении меня уголовного дела, в котором мне инкриминируют злоупотребление должностных полномочий в ходе ремонта канализационных сетей в городе Марксе. <…> В сложившихся обстоятельствах призываю вас не верить многочисленным слухам и домыслам, не делать поспешных выводов. Надеюсь, что справедливость восторжествует, и я продолжу все начатое, направленное на создание условий, обеспечивающих людям комфорт и удобство для жизни", - сообщил Романов.

По словам главы района, в работе он всегда всегда руководствовался "здравым смыслом, хозяйственным подходом и ставил целью оперативно решить проблемы", которые влияли на жизнеобеспечение населения. Романов добавил, что сейчас идет следствие, во всех обстоятельствах разберется правосудие.

По информации районной администрации, Романов занимает должность главы района с апреля 2017 года.