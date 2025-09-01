Ими стали дети, их родителей привлекли к административной ответственности

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Полиция Курганской области установила, что виновниками пожара на складе с пластиковыми трубами в Заозерном микрорайоне Кургана, где площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м, являются дети. Их родителей привлекли к административной ответственности, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены личности правонарушителей - ими оказались несовершеннолетние. С детьми и их родителями проводится работа. Законные представители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Пресс-служба регионального ГУ МЧС 31 августа сообщала о возгорании на складе с пластиковыми трубами. В тушении пожара были задействованы 33 специалиста и 8 единиц техники.