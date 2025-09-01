Силы ПВО сбили дрон

ЛУГАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника самолетного типа пытались ударить по Луганску Луганской Народной Республики во время торжеств, приуроченных ко Дню знаний. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили вражеский дрон, сообщили ТАСС в правительстве ЛНР.

"В 10:49 мск средства ПВО сбили вражеский беспилотник самолетного типа над поселком Металлист при подлете к городу Луганску. Вооруженные формирования Украины попытались ударить по Луганску в то время, когда по всему городу шли торжественные линейки в День знаний", - сказали там.

В региональном кабмине отметили, что слаженная работа систем ПВО "сорвала преступный замысел противника".