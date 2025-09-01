Жителям и туристам порекомендовали не отдыхать на береге реки и переходить ее только по автомобильным мостам

УЛАН-БАТОР, 1 сентября. /ТАСС/. Угроза наводнения появилась в приграничных с Россией монгольских аймаках (регионах) из-за того, что уровень воды в трансграничной с Россией реке Онон повысился на 5-15 см. Об этом сообщила метеорологическая служба Монголии.

"Риск наводнения возник из-за того, что уровень воды трансграничной с РФ реки Онон в аймаке Хэтний в районе Дадал по сравнению с предыдущими сутками повысился на 5-15 см. По состоянию на 1 сентября также река Улз в аймаке Дорнод поднялась на 9 см в районе Дашбалбар и на 20 см - у погранперехода Эреенцав", - предупредило метеорологическое ведомство.

Оно рекомендовало жителям и туристам не отдыхать на берегах этих рек и переходить их только по автомобильным мостам. Трансграничная река Онон берет начало на северо-востоке Монголии, имеет протяженность 1 032 км, из них 543 км приходится на территорию Забайкальского края.