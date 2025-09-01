Его осудили за хулиганство и угрозу убийством девушке

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Профессиональный боец Джабраил Алиев приговорен к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы за избиение девушки и угрозу убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Джабраил Алиев осужден за хулиганство и угрозу убийством в отношении девушки (п. "а" ч. 1 ст. 213 и ст. 119 УК РФ). <…> Наказание - 4 года 1 месяц исправительной колонии общего". - говорится в сообщении. Также в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда взыскано 500 тыс. рублей.

Установлено, что 27 июля прошлого года Алиев на лестнице между 4-м и 5-м этажами здания на Берсеневской набережной беспричинно толкнул обеими руками девушку, от чего она ударилась о стену. Затем он нанес ей не менее 2 ударов руками по голове, а также не менее 10 ударов по рукам. Затем уже в служебном помещении этого же здания Алиев угрожал потерпевшей убийством.

По данным из открытых источников, Алиев является профессиональным спортсменом, бойцом ММА, участвовал в турнирах организации Hardcore Fighting, которая специализируется на кулачных боях.