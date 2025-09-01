Объезд не осуществляется

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Участок федеральной автодороги Р-257 "Енисей" перекрыли для всех видов автотранспорта из-за прорыва дамбы в Балахтинском районе Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.

"В связи с прорывом дамбы оз. Огоньки произошел подъем уровня воды и разлив на проезжую часть, в Балахтинском районе введены ограничения для всех видов транспорта. Объезд не осуществляется. На данном участке дороги работает спецтехника. Дежурит наряд ДПС", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что ограничения введены с 15:00 (11:00 мск) на участке автодороги Р-257 "Енисей" в районе деревни Огоньки.

В центральных и южных районах Красноярского края в ночь на понедельник начались дожди. Осадки продолжались и в течение дня. По сообщению мэрии Красноярска, из-за дождей на улицы города была выведена дополнительная спецтехника, которая проводит откачку воды. В приоритетном порядке проводилась откачка воды на подъездных путях к школам.

Согласно данным среднесибирского УГМС, ночью 2 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве сохранятся сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 м/с.

Федеральная автодорога "Енисей" связывает Красноярск с Хакасией и Тувой и проходит до российско-монгольской границы.