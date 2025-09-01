Названа предварительная причина перебоев с электричеством в Запорожской области

Ей стали грозы

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Грозы, по предварительной версии, стали причиной перебоев в подаче электроснабжения на большей части Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

О частичном отключении света в нескольких населенных пунктах региона ранее сообщил сам Балицкий.

"На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением. По предварительным данным, причиной стала грозовая активность, прошедшая по северной части региона", - написал он в своем Telegram-канале.