Дата рассмотрения апелляционной жалобы не назначена

ОРЕЛ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава города Мценска Орловской области Николай Кочетаев и Мценский городской совет обжаловали решение Мценского районного суда о прекращении полномочий Кочетаева в связи с утратой доверия. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Орловской области.

"Да, они (глава Мценска и Мценский городской совет - прим. ТАСС) подали апелляционную жалобу на решение Мценского районного суда", - сообщила собеседница агентства, уточнив, что жалоба "будет рассмотрена позже". Дата рассмотрения апелляции не назначена.

Мценский районный суд в июле 2025 года удовлетворил требования прокуратуры региона о прекращении полномочий главы города Мценска Николая Кочетаева в связи с утратой доверия.

Как ранее установили в суде, в пользовании Кочетаева находится автомобиль марки Genesis GV80, которым то пользуется в том числе в рабочее время. Автомобиль был приобретен в марте 2024 года по договору лизинга ООО "Стандарт", руководителем которого является супруга главы города, лизинговые платежи осуществляло юридическое лицо. В пресс-службе прокуратуры региона также сообщали, что местные жители направляли жалобы на ненадлежащее содержание многоквартирных домов с муниципальными квартирами под управлением ООО "Стандарт", однако мероприятия муниципального жилищного контроля в отношении УК не проводились. Комиссия по урегулированию конфликта интересов не была уведомлена главой Мценска об указанных фактах.