В городе Артемовском Свердловской области подожгли забор и машину жены участника СВО

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о поджоге имущества участника СВО в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что в городе Артемовском подожгли забор и машину жены участника СВО. В момент поджога в доме находилась женщина с двумя детьми.

"Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.