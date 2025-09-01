Огнем уничтожило 45 тыс. га лесов

АФИНЫ, 1 сентября. /ТАСС/. Более 6 тыс. природных пожаров произошли в Греции с начала года, огнем уничтожены 45 тыс. га лесов и сельскохозяйственных угодий. Об этом министр по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Яннис Кефалояннис сообщил в интервью греческому телеканалу Skai.

"В этом году у нас было, пожалуй, самое сложное лето за последние 20 лет, - сказал министр. - Сначала года у нас возникли более 6 000 очагов природных пожаров, что сопоставимо с показателями последних лет, но метеорологические условия ухудшили ситуацию с возгораниями. Всего сгорели примерно 45 тыс. га лесов и сельскохозяйственных угодий".

По словам Кефалоянниса, "70-75% пожаров вызваны человеческим фактором, будь то халатность или умышленное причинение вреда". "В основном, это была халатность", - уточнил министр. При этом он отметил отличную работу греческой пожарной охраны, которая произвела множество арестов поджигателей, которые совершили как умышленные поджоги, так и по небрежности. "Уголовный кодекс ужесточил наказание за поджоги, и теперь виновному грозит тюремное заключение с конфискацией имущества", - подчеркнул глава ведомства.

Министр отметил, что пожароопасный сезон в стране продлится до конца октября, и осенью в стране тоже часто происходят сильные пожары. Он попросил жителей быть особенно осторожными в ближайшие дни, напомнив, что большие пожары вспыхнули в последние два дня из-за молний во время гроз в греческой области Западная Македония.