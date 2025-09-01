В Калужской области трех человек подозревают в незаконной легализации иностранцев

Подозреваемые за денежное вознаграждение подыскали восемь квартир в Калуге и Малоярославце, собственники которых за оплату зарегистрировали у себя мигрантов

КАЛУГА, 1 сентября. /ТАСС/. В Калужской области задержали трех жителей по подозрению в организации незаконного пребывания не менее 100 иностранцев. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калужской области при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали трех жителей региона - двоих мужчин 56 и 44 лет и 43-летнюю женщину. Они подозреваются в организации незаконного пребывания иностранцев на территории нашей страны", - говорится в сообщении. За два года сообщники незаконно легализовали не менее 100 мигрантов.

По предварительным данным, подозреваемые за денежное вознаграждение подыскали восемь квартир в Калуге и Малоярославце, собственники которых за оплату зарегистрировали у себя мигрантов. При этом заведомо зная, что прописка будет фиктивной, а приезжие будут проживать по другим адресам. Нуждавшихся в услуге граждан ближнего зарубежья они подыскивали по принципу "сарафанного радио" с 2024 года. Затем злоумышленники готовили документы с недостоверными сведениями о месте проживания иностранцев, которые в дальнейшем предоставлялась в миграционные органы.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Отмечается, что двум мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе обысков изъяты средства связи, компьютеры, документы, деньги и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В настоящее время устанавливаются иные лица, причастные к преступной деятельности, а также иностранцы, которые воспользовались услугами. Кроме того, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям граждан, предоставивших свое жилье для фиктивной регистрации иностранцев.