Движение трамваев остановлено

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сход селя на улицу Судостроительную произошел в Череповце из-за сильных осадков, остановлено движение трамваев. На месте работают аварийные бригады, сотрудники МЧС и спецслужб, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"ЧС в Череповце, где ввиду обильных осадков сошел сель с горки на Судостроительную, занимаемся <…>. Сейчас на мосту идет штаб. Областные коллеги также ситуацию контролируют, предоставляем дополнительную технику, она приступает к работе. Тут сердобольные горожане пишут по поводу того, что нужно ливневки, дренаж реконструировать - само собой. В следующем году у нас грядет большая масштабная работа по перекладке всего проспекта Победы. Это 2026-2027 год с заменой трамвайных путей", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Как проинформировал мэр Череповца Роман Маслов, на проспекте Победы под железнодорожным мостом в районе улицы Судостроительной закрыт проезд из-за сошедшего оползня, движение трамваев остановлено. В связи с ухудшением погодных условий водителей просят использовать альтернативные варианты проезда.

По данным пресс-службы правительства области, поступают обращения от жителей Череповца по подтоплениям дворов и проезжей части, проспекта Победы, затруднении движения автомобилей из-за серии залповых ливней в городе. По информации Вологодского ЦГМС, мощный циклон принес сильный дождь, грозу и шквалистый ветер порывами до 16 м/с. С 6 до 12 часов выпало 36 мм осадков, или 63% от месячной нормы.

По информации главного управления МЧС по региону, для устранения подтоплений задействованы 42 человека, 21 единица техники. Ливень продлится до вечера понедельника.